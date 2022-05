Istanbul, 16 mag. - (Adnkronos) - Irma Testa vola in semifinale nei 57 kg ai Mondiali femminili di boxe in corso di svolgimento a Istanbul. La 24enne napoletana, bronzo olimpico a Tokyo, sconfigge per verdetto non unanime (4-1, con due 30-27, due 29-28 e un 28-29) l’uzbeka Sitora Turdibekova.