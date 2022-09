Roma, 2 set. (Adnkronos) - Bper Banca lancia una open call per due borse di studio del valore di 7.500 euro a copertura del 50% della retta per la nona edizione (anno accademico 2022-2023) del Master Program in Architettura e Design Sostenibile di Sos - School of Sustainability, la “Future Factory” ideata dall’architetto Mario Cucinella.

Il bando si rivolge a giovani professionisti e neolaureati (under 35) delle facoltà di design, interessati a intraprendere un percorso di studi sulla sostenibilità, sull’economia circolare e sui materiali innovativi applicati al settore dell’architettura, del design e dell’ingegneria edile. Il Master Program in Architettura e Design Sostenibile è un programma full time post laurea di 9 mesi completamente erogato in inglese, basato su un curriculum che integra la teoria con la pratica e la ricerca con il lavoro progettuale, svolto nella sede Sos di Milano.

“Bper Banca è impegnata da tempo in un’attenta gestione delle tematiche Esg, nel supporto di progetti culturali e nella valorizzazione dei talenti, che si concretizza, tra le altre cose, in attività di borse di studio e premi per gli studenti meritevoli. Sono le nuove generazioni, infatti, il motore della rivoluzione culturale, sociale e sostenibile in atto, che saranno chiamate a rispondere con soluzioni innovative alle sfide future”, dice il responsabile dell’ufficio External Relations, Sponsorships Events di Bper Banca, Gilberto Borghi.

La crisi climatica e le conseguenti criticità ambientali che stanno emergendo a livello globale sono sempre più rilevanti nel settore della progettazione. “E’ in questo scenario che nel 2015 abbiamo deciso di fondare la Sos - School of Sustainability - dichiara Mario Cucinella- una scuola di formazione professionale con l’obiettivo di ridisegnare la figura professionale del designer e dell’architetto attraverso nuovi approcci e strategie di apprendimento visionarie. Ma anche un invito a neolaureati e giovani professionisti ad entrare dentro una community creata per lavorare insieme, per costruire un futuro più sostenibile, secondo quanto previsto dall’agenda Onu nei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals)".

"Grazie al prezioso supporto dei nostri partner, come Bper Banca -conclude Cucinella - Sos può pensare in grande, affrontando progetti di ricerca molto ambiziosi, aiutando studenti motivati e meritevoli a poter diventare parte della nostra learning community”.