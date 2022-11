Milano, 5 nov. (Adnkronos) - L’assemblea degli azionisti di Bper in sede ordinaria ha provveduto all’integrazione del Consiglio di amministrazione, per il residuo triennio 2021-2023, nominando quale Consigliere di amministrazione Monica Cacciapuoti, che rimarrà in carica sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023. La candidatura di Monica Cacciapuoti era stata presentata, in data 11 ottobre 2022, dall’azionista Unipol Gruppo, titolare di una partecipazione pari al 10,552% del capitale sociale.

In sede di presentazione della candidatura, la Consigliera Monica Cacciapuoti ha attestato l’assenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica, dichiarando il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del Tuf, come richiamati dall’art. 147-ter, comma 4, del medesimo Tuf; non ha invece dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, né il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance.

Il Consiglio di Amminsitrazione provvederà alle verifiche di competenza, nei termini previsti dalla normativa vigente. Una sintesi del profilo della Consigliera neo-eletta è disponibile sul Sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Consiglio di Amministrazione. Alla data odierna, Monica Cacciapauoti non detiene azioni della Società. Sempre in sede ordinaria, l’Assemblea ha inoltre approvato: la modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall’Assemblea del 20 aprile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine, e il conseguente aggiornamento della Sezione I della “Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” approvata dalla medesima Assemblea del 20 aprile 2022; - le proposte di modifica del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (Ilt) 2022-2024 basato su strumenti finanziari approvato dall'Assemblea del 20 aprile 2022, come descritte in dettaglio nel relativo documento informativo.