Brescia, 2 ott. (Adnkronos) - Un ragazzo di 16 anni è morto oggi dopo essere rimasto gravemente ferito in una gara di motocross nel crossodromo di Rezzato, nel bresciano. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30. Portato in ambulanza all’ospedale Civile di Brescia, il ragazzo è morto poco dopo. Sul posto i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.