Manchester, 30 lug. (Adnkronos) - Cristiano Ronaldo ha rivelato che farà il suo ritorno al Manchester United nell'amichevole di domenica contro il Rayo Vallecano all'Old Trafford. L'attaccante 37enne ha saltato il tour pre-stagionale dello United in Thailandia e Australia per motivi familiari tra le voci che voleva lasciare il club. Ronaldo è tornato al campo di allenamento dello United all'inizio di questa settimana per discutere del suo futuro con il nuovo allenatore Erik ten Hag. E la superstar del Portogallo ha ora affermato che dovrebbe presentarsi in campo con lo United domenica.

Rispondendo a un post di Instagram in cui commentava la sua assenza dalla squadra in Norvegia, Cr7 ha risposto: "Domenica, il re gioca". Se sarà presente, sarà la prima partita di Ronaldo con lo United dalla sconfitta per 4-0 a Brighton il 7 maggio.