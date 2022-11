Firenze, 14 nov. - (Adnkronos) - Primo allenamento nel pomeriggio a Coverciano per la Nazionale, che si è radunata nella serata di ieri al Centro Tecnico Federale per preparare le ultime due amichevoli dell’anno con Albania (16 novembre, ore 20.45-Air Albania Stadium di Tirana e Austria (20 novembre, ore 20.45-Ernst Happel Stadion di Vienna).

Dopo le defezioni di ieri di Rafael Toloi ed Emerson Palmieri e la convocazione del difensore dell’Empoli Fabiano Parisi, alla prima chiamata in Nazionale maggiore, Roberto Mancini ha deciso oggi di convocare anche l’attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti.