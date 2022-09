Castel di Sangro, 26 set. -(Adnkronos) - L'Italia Under 21 pareggia per 1-1 con in pari età del Giappone in un match amichevole disputato allo stadio 'Patini' di Castel di Sangro. Al vantaggio degli azzurrini con Lorenzo Colombo al 38' risponde Shota Fujio al 55'.