Barcellona, 19 mag. (Adnkronos) - Il giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, è il difensore centrale che l'area sportiva del Barça ha messo nel mirino per puntellare la difesa della squadra blaugrana. Il Barça, al momento, ha altre priorità come rinforzare le posizioni offensive e i terzini, oltre a portare un top player che possa competere con Sergio Busquets in posizione di regista. Sono investimenti forti e necessari, anche se Xavi Hernández ha segnalato la possibilità di inserire un difensore centrale con profilo mancino ed esperienza internazionale. Koulibaly si adatta al profilo ed è già stato contattato per esplorare le opzioni di trasferimento.

Il club blaugrana sa che l'operazione sarà molto complicata perché il Napoli è un osso molto duro, ma la sua situazione contrattuale aiuta e la predisposizione del calciatore alla firma è totale, secondo quanto riporta il quotidiano catalano 'Sport'. Il Napoli ha provato a rinnovare il contratto con Koulibaly che scade nel 2023, senza successo. Il difensore centrale non sembra avere intenzione di prolungare il suo rapporto con il club italiano, quindi ora si valuterebbe una cessione. Nelle ultime estati il ​​Napoli ha ricevuto proposte importanti dal Manchester City o dal PSG, ma non si è mai potuto trovare un accordo a causa delle pretese economiche degli italiani oltre i 65 milioni di euro. Ora il club italiano potrebbe essere costretto a cederlo per metà di quel prezzo e il Barça è pronto a cogliere una vera opportunità di mercato.

L'idea del club blaugrana, come sta facendo in altri casi di giocatori interessanti, è quella di aprire una trattativa in cui si possa inserire un calciatore per abbassare il prezzo finale. In questo caso il Napoli sembra molto interessato a Miralem Pjanic, calciatore con una grande esperienza, anche in Italia, che ha già suscitato l'interesse di tre club di Serie A per il prestito.