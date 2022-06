Wolverhampton, 11 giu. -(Adnkronos) - Bella prova degli azzurri a cui manca solo il gol nel pareggio a reti bianche contro l'Inghilterra nella terza giornata del gruppo 3 della Lega A di Nations League. Al Molineux Stadium di Wolverhampton nella rivincita della finale di 11 mesi fa agli Europei la giovane Italia gioca con grinta e determinazione mettendo più volte alle corde la squadra di Southgate soprattutto nel primo tempo, mancando il colpo del ko. La Nazionale azzurra mantiene comunque la leadership del girone con 5 punti, uno in più dell'Ungheria, due in più della Germania e tre dell'Inghilterra. Martedì 14 giugno azzurri di nuovo in campo a Moenchengladbach contro i tedeschi.

L'Italia parte forte e costruisce la prima palla gol dopo una manciata di secondi: illuminante passaggio di Pellegrini per Frattesi che tutto solo davanti a Ramsdale non centrato lo specchio della porta di un soffio. Al 5' gli azzurri rischiano a causa del disimpegno errato di Donnarumma, che regala palla a Abraham: Locatelli salva in extremis. Al 9' di nuovo i padroni di casa pericolosi con Sterling che vede l'inserimento di Mount che calcia a colpo sicuro da centro area, Donnarumma devia la palla che finisce contro la traversa, successivamente Abraham non riesce a correggere in rete.

Al 25' altra bellissima azione dell'Italia: lancio di Locatelli per Di Lorenzo che mette in mezzo di prima sul secondo palo, arriva Tonali che calcia a colpo sicuro ma Ramsdale fa una gran parata di piede. Nel finale della prima frazione i ragazzi di Mancini pericolosi altre due volte. Al 41' Pessina mette in mezzo un pallone invitante per Scamacca che si gira e calcia improvvisamente: pallone oltre la traversa. Tre minuti dopo Pellegrini serve Pessina, tiro dell'atalantino e il portiere inglese alza sopra la traversa.

L'Italia parte forte anche nel secondo tempo, ancora Pessina prova a calciare ma ancora una volta la palla finisce alta. Al 7' la Nazionale dei tre Leoni e sfiora il vantaggio: James che mette in mezzo un pallone teso e trova Sterling sul secondo palo, l'attaccante del City sbaglia la deviazione vincente da due passi. Poco dopo Grealish serve ancora Sterling il quale si gira e calcia, conclusione ben neutralizzata da Donnarumma.

Al 17' gran palla di Pellegrini per Di Lorenzo che a tu per tu con Rasmdale sbaglia la deviazione e la palla termina sul fondo. Al 25' il neo entrato (al posto di Pellegrini) Gnonto va vicino al gol, s'inserisce in area, riceve e calcia improvvisamente, palla sull'esterno della rete. Nel finale si fa sentire la stanchezza da entrambe le parti con la gara che continua sul filo dell'equilibrio e senza altri brividi.