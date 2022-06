Torino, 29 giu. - (Adnkronos) - La Juventus è sempre più vicina alla chiusura dell'affare con il Genoa per l'acquisto di Andrea Cambiaso, esterno sinistro classe 2000. L'accordo è ormai a un passo: per prendere Cambiaso, secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus girerà al Genoa Radu Dragusin (difensore centrale classe 2002, che ha giocato in prestito alla Salernitana negli ultimi sei mesi dello scorso campionato), in aggiunta a un conguaglio economico che si aggirerà intorno ai 5,5 milioni di euro. Oltre alla trattativa per Di Maria e all'attesa per Pogba che arriverà i primi di luglio, la Juve è dunque vicina anche all'acquisto di Cambiaso: entro venerdì dovrebbe arrivare la fumata bianca.

Nato a Genova il 20 febbraio 2000 e da sempre tifoso genoano, come ha spesso raccontato, Cambiaso è cresciuto nel settore giovanile del suo club preferito. Prima dell'esordio in prima squadra, però, ha dovuto fare una serie di prestiti e un po' di gavetta: prima la Serie D (Albisola e Savona), poi la Serie C (Alessandria), quindi la B (Empoli, nella stagione 2020/2021) e infine la Serie A con il Genoa nella passata stagione, in cui ha collezionato 28 presenze tra campionato e Coppa Italia, e un gol segnato al Napoli alla seconda giornata (oltre a quattro assist decisivi per i propri compagni). Ora il suo futuro sembra essere destinato ad avere i colori bianconeri: il suo passaggio alla Juve è davvero vicino.