Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - I giornali inglesi esaltano la vittoria del Manchester City per 4-3 sul Real Madrid nell'andata della semifinale di Champions League e applaudono allo spettacolo che le due squadre hanno regalato in campo. 'Metro' titola "Madchester!", brividi e vertigini tra City e Real. Una partita "folle", che ha visto trionfare la squadra di Guardiola. 'Mirror' parla di "Madness", pazzia: il City si assicura un piccolo vantaggio nel match folle dell'Etihad, il cucchiaio di Benzema tiene aperti i giochi in vista del ritorno al Bernabeu. Per il 'Daily Express' "A Real classic", il City vince una gara splendida, scandita da ben sette reti. I ragazzi di Guardiola hanno però sprecato l'opportunità di chiudere i conti già all'Etihad: il 4-3 finale tiene in vita il Real di Ancelotti.

Tra i giornali spagnoli 'Marca' titola "Miracolo a miracolo" e ora il Bernabeu avrà l'ultima parola. Una partita vibrante con un grande City che avrebbe potuto segnare di più. Il collegamento Vinicius-Benzema ha sostenuto ancora una volta i Blancos. Doppietta per Karim, Picichi in Champions che promette: "Al Santiago Bernabeu faremo qualcosa di magico". Sport sottolinea che "Il Real Madrid ne esce vivo". Guardiola mette alle corde i Blancos dopo una recita di gioco, ma Benzema e Vinicius salvano le Merengues. 'Munde deportivo parla di "Lezione senza ko". Sul 2-0 all'11', la squadra di Guardiola non finisce i propri avversari e così adesso il Bernabeu deciderà.