Bergamo, 23 giu. - (Adnkronos) - L'Atalanta ha chiuso con la Salernitana per l'acquisto di Ederson. Il centrocampista brasiliano ha vissuto una buona seconda parte della stagione con la squadra granata (2 reti e un assist in 15 partite di Serie A, ndr). Per battere la concorrenza, tra cui l'Inter, la squadra bergamasca ha messo sul tavolo 15 milioni di euro più alcuni calciatori, tra cui Matteo Lovato. Il centrocampista classe 1999 è quindi un nuovo rinforzo per la 'Dea', che ha anche riscattato Merih Demiral dalla Juventus.