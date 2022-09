Nyon, 6 set. - (Adnkronos) - L'arbitro ceco Pavel Orel dirigerà il match d'esordio della Fiorentina in Conference League, in programma giovedì 8 settembre alle 18.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, contro i lettoni dell'Rfs Riga. La partita è valida per la prima giornata del Gruppo A.