Firenze, 8 set. - (Adnkronos) - Pareggio per 1-1 tra la Fiorentina e Rfs Riga nel match valido per la prima giornata del gruppo A di Conference League disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Al vantaggio dei padroni di casa con Barak al 56' risponde Ilic al 74'. Nell'altro incontro del girone vittoria per 4-0 in trasferta dei turchi del Basaksehir sul campo degli scozzesi dell'Hearts.