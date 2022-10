Edimburgo, 6 ott. - (Adnkronos) - La Fiorentina è in vantaggio per 2-0 sull'Hearts al termine del primo tempo del match valido per la terza giornata del gruppo A di Conference League in corso di svolgimento al Tynecastle Park di Edimburgo. A decidere sin qui l'incontro i gol di Mandragora al 4' e Kouamé al 43'.