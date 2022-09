Firenze, 8 set. - (Adnkronos) - Un punto e tanto rammarico per la Fiorentina che nella sua prima partita del gruppo A di Conference League ottiene, al Franchi, un pareggio per 1-1 con i letto dell'Rfs Riga. La squadra di Italiano parte bene, domina il gioco e crea numerose palle gol, un paio con Cabral e coglie anche un palo con Barak.

Lo stesso giocatore ex Verona sblocca il match con una conclusione al volo su assist di Biraghi. La Fiorentina prova a chiudere la gara ma è imprecisa sottoporta. Il Riga non demorde e trova la rete del pari con una zampata di Ilic che beffa la difesa della Fiorentina e Gollini.