ADN KRONOS PUBBLICATO: 1 ora fa Calcio: Conference League, le formazioni ufficiali di Leicester-Roma



Leicester, 28 apr. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Leicester e Roma, che saranno in campo alle 21 al King Power Stadium per la semifinale d'andata di Conference League. Rodgers ritrova Vardy dal 1', mentre Mourinho cambia due elementi rispetto all'ultima di campionato: sulla trequarti torna Zaniolo con Pellegrini, a centrocampo ecco Cristante al posto di Oliveira. Questi gli 11 iniziali.

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Tielemans; Albrighton, Maddison, Dewsbury-Hall, Lookman; Vardy. Allenatore: Rodgers.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Adnkronos è un’agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un multicanale di informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l’esclusiva per l’Italia di “Washington Post” e “Los Angeles Times”. L’anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità internazionale.