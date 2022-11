Riga, 3 nov. - (Adnkronos) - La Fiorentina è in vantaggio per 3-0 sull'Rfs Riga al termine del primo tempo del match valido per la sesta giornata del gruppo A di Conference League, in corso di svolgimento allo Skonto Stadion della capitale lettone. A decidere sin qui la partita i gol di Barak al 7', Cabral al 45' e Saponara al 47'.