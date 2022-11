Riga, 3 nov. - (Adnkronos) - La Fiorentina batte 3-0 l'Rfs Riga nel match valido per la sesta giornata del gruppo A di Conference League, disputato allo Skonto Stadion della capitale lettone. A decidere la partita i gol di Barak al 7', Cabral al 45' e Saponara al 47'. Nell'altra partita del girone successo per 3-1 del Basaksehir sull'Hearts. Nella classifica del gruppo primo posto per il Basaksehir con 13 punti, gli stessi della Fiorentina ma i turchi, qualificati agli ottavi, prevalgono per la differenza reti negli scontri diretti. La squadra di Italiano dovrà invece giocare il playoff a febbraio, per il quale ci sarà il sorteggio lunedì a Nyon.