Cremona, 20 ott. - (Adnkronos) - La Cremonese si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà il Napoli. Tra le mura amiche dello stadio 'Giovanni Zini' la squadra lombarda supera 4-2 il Modena dopo i tempi supplementari. I 90' regolamentari terminano 2-2: al doppio vantaggio dei padroni di casa con Okereke al 77' e Afena-Gyan all'84', risponde una doppietta di Diaw, a segno all'89' su rigore e al 90'. Nell'extra-time per i grigiorossi a segno due volte Sernicola al 111' e al 120'. Gli emiliani giocano in dieci dal 22' per l'espulsione di Magnino per doppia ammonizione.