Roma, 14 ago. - (Adnkronos) - Massimo risultato con il minimo sforzo per la Roma di Mourinho che passa per 1-0 all'Arechi contro la Salernitana nel posticipo domenica della prima giornata di Serie A senza rischiare praticamente mai. I giallorossi partono bene e sfiorano il gol con Zaniolo, i padroni di casa rispondono con Bonazzoli ma Rui Patricio para. Al 33’ arriva il gol decisivo di Cristante con una conclusione da fuori area, sul finire della prima frazione Dybala colpisce un palo. Nella ripresa la Roma prova a chiudere il match e ci riprova ancora con Dybala e Zaniolo. Nel finale gol annullato per fuorigioco a Wijnaldum, all'esordio in Serie A.

I giallorossi hanno il controllo della partita si dalle prime battute, impongono il ritmo e creano diverse occasioni, soprattutto con Zaniolo che nel giro di una ventina di minuto spreca tre palle gol, due delle quali clamorose. Dybala si distingue per vivacità, Abraham si mette al servizio dei due fantasisti. L'intesa del trio d'attacco è buona ma alla fine a sbrogliare la matassa è Cristante. Il centrocampista al 33' riceve palla dal limite dell'area e scarica un diagonale sinistro che finisce sul palo più lontano dove Sepe non può arrivare. Roma che rischia poco, controlla e si affida al tridente pesante per colpire: Dybala è fermato dal palo, Abraham da un intervento provvidenziale di Mazzocchi a porta praticamente vuota.

Nella ripresa la musica è la stessa: la Roma fa la partita ma non affonda il colpo. Dybala ha un'occasione lanciato in profondità da Spinazzola, ma non trova la porta. Matic esordisce al 68', poi è la volta di Wijnaldum. La Salernitana dall'altra parte non si vede quasi mai dalle parti di Rui Patricio: i granata sono poco convinti e poco reattivi, con Mancini e Ibanez bravi a leggere e anticipare gli attaccanti, a difendere con ordine e a blindare i tre punti.