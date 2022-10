Siviglia, 13 ott. - (Adnkronos) - Una buona Roma pareggia sul difficile campo del Betis Siviglia e raggiunge momentaneamente in classifica il Ludogorets (alle 21 in campo contro l’HJK Helsinki) al 2° posto nel gruppo C di Europa League. Sblocca Canales poco dopo la mezz'ora con un sinistro da fuori su cui c'è la deviazione decisiva di Ibanez. Nel recupero del primo tempo Belotti segna di testa, ma è in fuorigioco: gol annullato. Il "Gallo" trova comunque il pari all'8' della ripresa. I giallorossi sono quindi ancora vivi, dopo un primo tempo non irresistibile e il rischio di complicarsi davvero molto la strada verso i playoff. Perché l'1-1 di Siviglia non porta a nuove aperture per il primo posto nel girone, ormai ad appannaggio degli spagnoli ma è una buona nuova per il secondo, visto che con due vittorie con Ludogorets e Helsinki sarà sicuramente qualificazione.

Un primo tempo in cui la squadra capitolina ha grossi problemi nel collegamento fra centrocampo e attacco. Una mediana forse troppo lenta, impostata, compassata e facile da imbrigliare, Abraham e Belotti lontani dal gioco e dalla palla. Entrambi non riescono a tenere alto il pallone, Pellegrini fa fatica a raccordare, Matic e Cristante non convincono. Il Betis controlla il gioco, con un Canales in stato di grazia e che porta in vantaggio i suoi con una fiondata dalla distanza, deviata da Ibanez che beffa Rui Patricio. L'unico vero segnale arriva alla fine del primo tempo, quando Belotti va a segno su cross di Spinazzola ma in posizione di fuorigioco e il gol viene annullato.

In avvio di ripresa fuori Matic e dentro Camara, che dà sicuramente più velocità e dinamismo. Scelta premiata dopo pochissimo: Abraham si inventa assist man per Belotti, che sfiora il pallone ma non riesce a portarselo in avanti. Camara, da dietro, raccoglie e lo cede ancora a Belotti che, a porta vuota, pareggia. Tutto questo accompagnato dal Var, perché prima l'arbitro aveva deciso di annullare il gol: impossibile da vedere se non con il fuorigioco semi automatico, ma non per Mourinho, che esulta dopo averlo rivisto sul tablet, ben prima della concessione dell'1-1. La partita scema un po' di ritmo e intensità, forse perché al Betis va bene il pareggio - che significa qualificazione al prossimo turno e probabilmente primo posto - e la Roma rimane dentro per la qualificazione, in caso di doppia vittoria con Helsinki e Ludogorets.