Rotterdam, 3 nov. - (Adnkronos) - Il Feyenoord batte 1-0 la Lazio in un match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo F di Europa League disputato allo stadio 'De Kuip' di Rotterdam. A decidere il match la rete di Gimenez al 64'. I biancocelesti finiscono in dieci per l'espulsione al 96' di Romero per doppia ammonizione. Nell'altra partita del girone vittoria dei danesi del Midtjylland per 2-0 sugli austriaci dello Sturm Graz. Le 4 squadre chiudono tutte a 8 punti ma per la differenza reti il Feyenoord è primo e qualificato direttamente agli ottavi di finale, il Midtjylland secondo e dovrà giocare il playoff di Europa League a febbraio, la Lazio è terza e disputerà invece il playoff di Conference League. Eliminato lo Sturm Graz.