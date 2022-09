Roma, 8 set. - (Adnkronos) - La Lazio sconfigge 4-2 il Feyenoord in un match valido per la prima giornata del gruppo F di Europa League disputato allo stadio Olimpico di Roma Per i padroni di casa in gol Luis Alberto al 4', Felipe Anderson al 15' e Vecino, autore di una doppietta al 28' e al 63'. Per gli olandesi due reti di Gimenez a segno al 69' su rigore e all'88'. Nell'altra partita del girone gli austriaci dello Sturm Graz superano 1-0 i danesi del Midtjylland.