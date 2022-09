Razgrad, 8 set. - (Adnkronos) - Il Ludogorets sconfigge 2-1 la Roma nel match valido per la prima giornata del gruppo C di Europa League di sputato alla Ludogorets Arena di Razgrad in Bulgaria. Al vantaggio dei padroni di casa con Cauly al 72' replica Shomurodov all'86'; due minuti dopo arriva il gol partita di Nonato. Nell'altro incontro del girone il Betis Siviglia vince 2-0 in trasferta sul campo Hjk Helsinki.