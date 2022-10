Roma, 6 ott. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Roma-Betis Siviglia, match valido per la terza giornata del gruppo C di Europa League, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. Al vantaggio giallorosso con Dybala su rigore al 34' replica Rodriguez al 42'.