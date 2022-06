Castel di Sangro, 25 giu. -(Adnkronos) - È terminata con il netto successo sulla selezione giovanile maschile del Castel di Sangro la quarta settimana di preparazione della Nazionale Femminile in vista di Euro 2022. Il torneo continentale - rimandato di un anno per concedere all’evento la giusta visibilità evitando la concomitanza con Europeo maschile e Olimpiadi - prenderà finalmente il via mercoledì 6 luglio all’Old Trafford di Manchester con la sfida tra le padrone di casa dell’Inghilterra e l’Austria.

Per la cerimonia di apertura che illuminerà il ‘Teatro dei sogni’ – così Sir Bobby Charlton soprannominò lo stadio che dal 1910 ospita le gare casalinghe dei Red Devils - bisognerà aspettare ancora 11 giorni, ma di fatto la testa delle 27 Azzurre presenti in Abruzzo è già oltremanica, nella speranza di rientrare nell’elenco delle convocate che verrà svelato tra ventiquattro ore. Domani Milena Bertolini, prima di inaugurare l’ultima parte di raduno che terminerà venerdì 1° luglio con l’amichevole contro la Spagna (per le informazioni sulla biglietteria clicca qui), ufficializzerà la lista delle 23 calciatrici che prenderanno parte alla competizione. L’attesa è quasi finita, l’Italia formato Europeo è pronta a spiccare il volo.