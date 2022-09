Roma, 29 set. (Adnkronos) - L'Autorità francese di vigilanza e di risoluzione (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR) ha concesso alla Fifa Clearing House (FCH) una licenza per operare come istituto di pagamento. L'autorizzazione dell'ACPR consente alla FCH di riscuotere ed elaborare i pagamenti per conto dei club, in conformità con la Direttiva sui servizi di pagamento dell'Unione Europea (PSD2). Ciò significa che la FCH ora ha il semaforo verde. L'idea di creare una stanza di compensazione è venuta dal Comitato delle parti interessate del calcio Fifa ed è stato poi approvato dal Consiglio Fifa.

La FCH è governata come un'entità indipendente ed è stata istituito in Francia, riconoscendo l'importanza di Parigi come polo finanziario oltre che globale collaborazione tra la FifaA e le autorità francesi. La FCH ha due obiettivi principali. Il primo è centralizzare, elaborare e automatizzare i pagamenti tra club, inizialmente relativi ai premi di formazione (indennità di formazione e contributi di solidarietà), mentre il secondo è promuovere la trasparenza e l'integrità finanziaria all'interno del trasferimento internazionale sistema.

"La Fifa Clearing House è un aspetto chiave degli sforzi in corso della Fifa in relazione alla riforma del sistema di trasferimento, che sono essenziali per plasmare il futuro del calcio e dovrebbero basarsi sul principi di buon governo e solidarietà", ha commentato il vicepresidente della Fifa Victor Montagliani. Emilio García Silvero, Chief Legal & Compliance Officer della Fifa, ha dichiarato: “A seguito della recente decisione di l'autorità di vigilanza bancaria francese, e dopo aver concluso le operazioni bancarie necessarie accordi, prevediamo di iniziare ad operare molto presto”.