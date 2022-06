Roma, 30 giu. - (Adnkronos) - Le Federazioni Calcio Messicana e Italiana hanno firmato ieri a Roma un accordo di collaborazione per lo sviluppo del calcio nei rispettivi paesi che prevede anche la cooperazione tra le massime Leghe di Italia e Messico. Presenti alla firma dell'accordo Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana (Figc) e Yon De Luisa, presidente della Federazione Messicana (Fmf) assieme al presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e al suo omologo Mikel Arriola, presidente della Liga MX, oltre a Íñigo Riestra, segretario generale della Fmf.

L'accordo, che durerà inizialmente due anni, mira a rafforzare i legami di collaborazione tra le due Federazioni e le due Leghe per lo sviluppo e la promozione del calcio e favorire lo scambio di best practice in entrambi i Paesi. Saranno avviate attività e iniziative specifiche, tra cui spiccano lo scambio di conoscenze per migliorare i programmi di formazione per allenatori, tecnici e arbitri e la condivisione attraverso incontri e seminari, di competenze su temi quali Management dello Sport, Marketing, Medicina dello Sport, Responsabilità Sociale, Integrity, Fair Play Finanziario, Diritti Tv e Tecnologia.

Le parti lavoreranno anche per programmare partite amichevoli tra le diverse categorie delle squadre nazionali maschili e femminili e promuovere eventuali incontri tra squadre di club, incluse le compagini femminili e giovanili. L'accordo di collaborazione si inserisce nel processo di internazionalizzazione, crescita e posizionamento dello sport in entrambi i Paesi. Nell'ambito della visita dei dirigenti messicani per la firma dell’accordo, si sono svolti incontri di lavoro presso l'Ambasciata del Messico in Italia, la Residenza Ufficiale del Messico a Roma e presso la sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio.