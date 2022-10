Londra, 15 ott. - (Adnkronos) - Pessime notizie per la Francia, campione del mondo in carica che nella prossima edizione in Qatar (dal 20 novembre al 18 dicembre) dovrà fare a meno di uno dei suoi titolarissimi. A riportarlo è L'Equipe, giornale parigino che spiega come N'Golo Kanté sarà costretto a saltare il Mondiale. Un brutto colpo per i Bleus di Didier Deschamps, già alle prese con il complicato recupero di Paul Pogba e destinati a perdere uno degli eroi del trionfo in Russia. Come scrive L'Equipe, Kanté aveva recentemente subìto in allenamento col Chelsea una ricaduta dell'infortunio al tendine del ginocchio che lo tiene lontano dal campo addirittura da metà agosto. Per il centrocampista dei Blues, 31 anni, solo due presenze e 175 minuti complessivi in stagione contro Everton e Tottenham. E secondo il quotidiano francese, Kanté sarà costretto a restare ai box per circa tre mesi: impossibile recuperare in tempo per il Mondiale dopo il verdetto degli esami strumentali.