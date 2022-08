Istanbul, 9 ago. - (Adnkronos) - In un video pubblicato sul profilo Instagram del Galatasaray, i due nuovi acquisti Dries Mertens e Lucas Torreira si presentano insieme, descrivendo le caratteristiche dell’altro. Il belga loda la grande tecnica e l’aggressività dell'uruguayano, che parla dell’ex napoletano come del “più grande capocannoniere della storia azzurra”. Poi le due vecchie conoscenze della Serie A parlano del club di Istanbul: “Grande storia, l’unico ad aver vinto una coppa Uefa in Turchia”.