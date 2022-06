Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - Inizia l’avventura europea per la Nazionale Under 19. Gli Azzurrini hanno raggiunto Samorin, cittadina a 25 km da Bratislava, località dove alloggeranno durante tutta la durata del torneo. L’Italia, inserita nel gruppo A, inizierà il 18 giugno contro la Romania; secondo incontro il 21 contro i padroni di casa della Slovacchia e, dulcis in fundo, la Francia il 24 giugno. Il gruppo B è formato da Inghilterra, Israele, Austria e Serbia: i primi due posti nei due gironi garantiranno l’accesso alle semifinali che si giocheranno martedì 28 giugno. Questa edizione dell’Europeo qualifica anche alla Fifa Under 20 World Cup, in programma l’anno prossimo in Indonesia: alla Uefa sono destinati 5 posti quindi le 4 semifinaliste più la quinta squadra proveniente dai play off (si gioca lo stesso giorno delle semifinali) tra le terze classificate nei due gironi, si aggiudicheranno il diritto a partecipare ai prossimi Mondiali Under 20.

Il tecnico della Nazionale Under 19 Carmine Nunziata ha ufficializzato oggi la lista dei 20 calciatori che parteciperanno alla Fase Finale dell'Europeo di categoria. Nella rosa non figurano Wilfried Gnonto e Giorgio Scalvini, reduci dall’impegno nella Nazionale maggiore in Nations League: nonostante l’apprezzata disponibilità espressa dai calciatori, infatti, i club di appartenenza (Zurigo e Atalanta) hanno evidenziato alcune criticità rispetto alla convocazione dei calciatori per la competizione, che si svolge in una data al di fuori da quelle indicate dalla Fifa per il rilascio dei calciatori dai club alle Nazionali. La Figc, dunque, rispettando quanto rappresentato dai club, ha ritenuto di non inserirli nella lista dei convocati.

Ci sarà, invece, Fabio Miretti, che nelle due fasi di qualificazione ha realizzato 3 reti e fornito 4 assist decisivi. Dopo aver fatto parte del gruppo della Under 21 di Nicolato, a Miretti è stata data la possibilità di aggregarsi agli Azzurrini Under 19 il 18 giugno, giorno dell’esordio nel torneo con la Romania (diretta RaiSport), partita che il centrocampista della Juventus vedrà dagli spalti perché costretto a scontare una squalifica derivante dalla fase élite.

Ormai vicino dell'esordio nella competizione, Carmine Nunziata non nasconde le difficoltà del torneo: “Arrivati a questo livello – avverte il tecnico Azzurro – tutte le squadre nascondono insidie: in Slovacchia troveremo le 8 migliori Nazionali europee e, a livello giovanile, non è sempre il blasone a dare forza alla squadra. Ogni partita è una storia a sé stante”. Sui pericoli della fase a gironi: “ Iniziamo con la Romania che ha buone individualità nel reparto offensivo per passare ai padroni di casa della Slovacchia che davanti al loro pubblico, daranno tutto per renderci difficile la partita; una squadra essenziale, che sa interdire il gioco avversario e usare bene i contropiede: in tornei amichevoli pre Europeo, ha superato Portogallo, Olanda e pareggiato con la Francia. I transalpini li conosciamo bene, per la fisicità e per la qualità del loro gioco”.

Un’ultima considerazione su Scalvini e Gnonto: “Sono due ragazzi che hanno iniziato la stagione con noi e hanno dato il loro contributo affinché la squadra si qualificasse a questa fase finale. Sono dispiaciuto ed è normale che ci avrebbe fatto piacere averli con noi ma sono contento per i loro progressi: considero questo un successo per il nostro gruppo che lavora in funzione delle Nazionali maggiori. Scenderemo comunque in campo per vincere: abbiamo altri giocatori di rilievo, un ottimo staff, siamo una squadra e abbiamo un gioco e valori morali importanti. Daremo il massimo per centrare i due obiettivi, la qualificazione ai Mondiali Under 20 ed andare fino in fondo in questo Europeo”.

Un Europeo, comunque, orfano del campione in carica, la Spagna, eliminata nel secondo turno di qualificazione dall’Austria. Ma non è la sola assente eccellente: mancano Nazionali del calibro della Germania e del Belgio, eliminate dall’Italia nell’élite round disputato ad Helsinki a marzo; mancano il Portogallo (finalista contro la Spagna nel 2019 in Armenia) e l’Olanda, cadute rispettivamente in favore dell’Inghilterra e della Serbia. L’Italia ha brillantemente superato le due fasi di qualificazione con 5 vittorie ed un pareggio (con la Germania), 16 le reti al suo attivo, 3 quelle incassate.

Una buona premessa per provare a rimettere in bacheca un Trofeo che manca dal 2003, quando l’Italia di Berrettini conquistò il tetto d’Europa in finale contro il Portogallo (2-0). Ma gli Azzurrini sono andati vicini all’exploit nel 2016 in Germania, allenava Paolo Vanoli, quando furono sconfitti in finale dalla Francia di Mbappè: era la Nazionale dove giocavano Meret, Barella, Dimarco, Locatelli, Pessina e Chiesa (quest’ultimo solo nelle fasi preliminari).

Poi nel 2018, con Paolo Nicolato alla guida, in Finlandia dove l’Italia perse ai tempi supplementari contro il Portogallo (4-3) in una delle più belle finali mai disputate a livello giovanile: era la Nazionale dove giocavano Frattesi, Scamacca, Kean, Zaniolo, Pinamonti e Tonali. Fino ad arrivare all’ultima edizione giocata nel 2019 - poi c’è stata l’interruzione di due anni a causa del covid - quando l’Italia fu eliminata nella fase a gironi dalla Spagna (sfortunata: andata in vantaggio con Merola, fu poi ripresa grazie a un autogol e superata dal rigore realizzato da Ruiz), alla fine diventata campione d’Europa: una squadra presa in corsa da Carmine Nunziata, dopo che Federico Guidi decise di allenare un club. Era la Nazionale di Carnesecchi, Fagioli, Udogie, Ricci e Raspadori.

Se a questi risultati si aggiungono quelli conseguiti dalle altre Nazionali giovanili negli ultimi anni (2 secondi posti per la Under 17 nell’Europeo del 2018 e del 2019; un terzo e quarto posto nei Mondiali Under 20 del 2017 e del 2019) manca solo la classica ciliegina.