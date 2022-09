Roma, 7 set. - (Adnkronos) - Ripartirà dalla Turchia la carriera di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, da tempo ai margini del Paris Saint-Germain che in questo inizio di stagione non lo ha mai convocato, è vicinissimo, secondo quanto riporta Sky Sport, a trasferirsi al Galatasaray, club che lo sta trattando ormai da settimane. In Turchia, ricordiamo, la finestra trasferimenti si concluderà domani: tempo utile per definire gli ultimi dettagli ancora mancanti, poi l’ex capitano dell’Inter partirà in direzione Istanbul dove il Galatasaray è pronto ad accoglierlo in prestito secco. Trattativa, dunque, davvero a un passo dalla fumata bianca con il pressing del club turco – con il Psg e l’entourage dell’argentino – che sta per dare i frutti sperati.

Trent'anni il prossimo 19 febbraio, per Mauro Icardi è pronta dunque una nuova sfida in Europa dopo l’avventura tra luci e ombre in Francia. Acquistato dal Psg nell’ultimo giorno del calciomercato estivo dell’estate del 2019 dall’Inter, l’argentino ha collezionato 92 presenze con la maglia del club francese impreziosite da 38 gol e 10 assist. Al di là dei numeri, però, Icardi non è mai riuscito ad avere un ruolo da protagonista nel Psg, dove ormai era ai margini.