Doha, 13 giu. - (Adnkronos) - l'International Football Association Board (Ifab) ha approvato in via definitiva la regola delle cinque sostituzioni nel calcio, introdotta come misura straordinaria durante l'emergenza Covid, a causa dell'eccessivo ingolfamento dei calendari dopo i vari lockdown nel mondo. I cinque cambi erano stati prorogati più volte, fino al 31 dicembre 2022, ma da oggi sono regola scritta a partire dal primo luglio. L'International Board, unico organo deputato alla modifica delle regole del calcio, ha approvato la novità, caldeggiata da tempo dalla Fifa, nel corso della sua 136/a assemblea generale in corso a Doha, in Qatar.