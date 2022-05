Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - "E' un pezzo di Brasile che si muove con me. E' una consuetudine per noi ritrovarci sulla sabbia con il pallone tra i piedi. Ci giochiamo tutti. Impariamo così…”. Aldair Nascimento dos Santos, campione del Mondo nel 1994, risponde a chi gli chiede cosa significhi giocare a Footvolley. Una disciplina in grande espansione anche in Italia, che quest’anno vedrà impegnati i più grandi atleti della scena internazionale. C’è anche una folta schiera di ex calciatori che offre spettacolo sulla sabbia. Tra questi, appunto, l’ex capitano del Brasile. E, tra i compagni che avrà accanto nella prossima estate, ci sarà anche Ronaldinho.

In coppia con Max Tonetto, Aldair disputerà l’incontro dimostrativo in programma il 18 giugno al Centrale del Foro Italico. Con loro, gli atleti più importanti della disciplina: i campioni europei in carica Ron Ben Ishay e Maor Haas, e i campioni d’Italia in carica Federico Iacopucci e Alain Faccini. Ma questo è solo uno degli appuntamenti dell’estate. Il programma del tour nazionale 2022, infatti, è quello più ricco di sempre: 3 eventi nazionali (Campionato Italiano FVIT), 5 internazionali, tra cui la finale del campionato europeo (EFVL), che si svolgerà l’11 settembre nella splendida cornice della Pinetina (Beach Village) di Ostia.

La presentazione ufficiale della stagione e dei programmi del Footvolley in Italia, si svolgerà lunedì 30 maggio, h 12, presso la ‘Sala Giunta’ al Foro Italico, con il sostegno di ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane). Interverranno: il Presidente di ASI Sen. Claudio Barbaro, Max Tonetto, Aldair, i campioni d’Italia in carica Alain Faccini e Federico Iacopucci, l’Ambasciatore Italiano European Footvolley Frederic Salamone, il Ceo e il Sportswear e Teamwear Manager di Umbro Italia Pino Magno e Luigi Boccia.