Milano, 15 set. - (Adnkronos) - Dopo la vittoria in Champions League l'Inter di Simone Inzaghi continua a preparare il prossimo impegno di Serie A contro l'Udinese. Per la gara contro i bianconeri non sarà a disposizione Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è stato costretto a interrompere anzitempo l'allenamento di giovedì per un problema muscolare. Il centrocampista nerazzurro si è sottoposto a esami strumentali che hanno fatto luce sul suo infortunio: "Hakan Calhanoglu si è sottoposto quest'oggi a esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano -si legge nel comunicato dell’Inter-. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".

Calhanoglu, dunque, non sarà a disposizione per la gara in programma domenica alle 12:30 contro l'Udinese. Per uno stop di questo tipo i tempi di recupero sono di circa due/tre settimane, con il centrocampista che salterà anche gli impegni con la nazionale turca. Il numero 20 nerazzurro verrà rivalutato dopo la sosta, ma la sua presenza è in dubbio anche per la gara contro la Roma di sabato 1° ottobre.