Milano, 8 mag. - (Adnkronos) - C'è ottimismo per il rientro di Alessandro Bastoni per la finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Juventus. Il centrale italiano, assente ormai da tre partite per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, oggi non si è allenato in gruppo, ma potrebbe farlo domani. La squadra ha lavorato tanto e intensamente, dunque accelerarne il rientro sarebbe stato rischioso. C'è comunque ottimismo e ci sono buone speranze di averlo contro i bianconeri, ma chiaramente sarà il fisico del difensore classe '99 a dare risposte nei prossimi due giorni.