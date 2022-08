Roma, 9 ago. - (Adnkronos) - Accordo raggiunto tra la Juventus e l'Eintracht Francoforte per il trasferimento dell'esterno sinistro Filip Kostic in bianconero. Il 29enne serbo, come confermato dal club tedesco, non verrà convocato per la Supercoppa Europea di domani contro il Real Madrid e già nella giornata di oggi potrebbe raggiungere Torino.