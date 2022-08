Torino, 6 ago. - (Adnkronos) - Cambio di sede per l'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, inizialmente in programma domani sera a Tel Aviv. I due club, per motivi di sicurezza, hanno deciso di non giocare in Israele, a causa dell'aumento delle tensioni nella Striscia di Gaza. Bianconeri e colchoneros scenderanno in campo domani alle ore 18 alla Continassa, sede di allenamento della Vecchia Signora. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno.