Torino, 12 ott. - (Adnkronos) - Dopo il pesante ko di ieri sera contro il Maccabi Haifa che pregiudica, probabilmente in maniera definitiva il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, la Juventus è attesa nel pomeriggio a Torino. I bianconeri andranno subito in ritiro al J Hotel fino al derby di sabato prossimo. Da valutare le condizioni di Angel Di Maria, uscito ieri nel primo tempo per un infortunio muscolare che lo potrebbe tenere fuori fino alla pausa del campionato.