Torino, 9 lug. - (Adnkronos) - Sono in corso le visite mediche di Paul Pogba al Juventus Medical. Ad attendere il 29enne centrocampista francese oltre un migliaio di tifosi bianconeri. Il giocatore ha salutato nel piazzale dove è scesa dall'auto ma non si è fermato per autografi e selfie. Nel pomeriggio poi tappa in sede per la firma del nuovo contratto con la Juventus.