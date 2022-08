Torino, 15 ago. - (Adnkronos) - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera con il Sassuolo. Assenti gli infortunati Pogba, Szczesny, Chiesa, Kaio Jorge, Aké e gli squalificati Rabiot e Kean. Non convocato Arthur, al centro del mercato per una possibile cessione, presente invece l'ultimo acquisto Kostic. Questo l'elenco completo. Portieri: Pinsoglio, Perin, Garofani. Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Rovella, Kostic, Miretti, Zakaria, Fagioli. Attaccanti: Vlahovic, Di Maria, Soulé, Da Graca.