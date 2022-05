Torino, 3 mag. - (Adnkronos) - La Juventus, che ha usufruito di un giorno di riposo dopo la vittoria contro il Venezia, è tornata in campo questa mattina alla Continassa con una seduta a porte aperte verso la sfida di venerdì sera contro il Genoa. Per i bianconeri arrivano buone notizie sulle condizioni di Manuel Locatelli, assente da un mese per una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, rimediata nel match del 3 aprile contro l'Inter. Il centrocampista si è allenato svolgendo un lavoro differenziato.

L'obiettivo del 24enne, ex Milan, è di recuperare per la finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma mercoledì 11 maggio a Roma. Lavoro differenziato per Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio che potrebbero tornare a disposizione al Ferraris. Si è rivisto in campo anche Weston McKennie, anche se per lui i tempi di recupero sono più lunghi per via dell'infortunio al piede. Da verificare, invece, le condizioni di Luca Pellegrini. L'esterno ha lasciato l'allenamento per una brutta botta alla caviglia, rimediata in un contrasto con Alvaro Morata.