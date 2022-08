Roma, 2 ago. (Adnkronos) - Niente operazione per il francese della Juventus Paul Pogba. Dopo il consulto medico a Lione con il professor Bertrand Sonnery-Cotter, si è scelta la strada della terapia conservativa. Il numero 10 bianconero quindi, a quanto si apprende, comincerà un programma personalizzato di cinque settimane. Nelle prime tre si alternerà tra palestra, piscina e fisioterapia, mentre nelle ultime due svolgerà lavoro atletico differenziato in campo, con l'obbiettivo di essere a disposizione di Max Allegri a settembre, per il match contro la Salernitana.