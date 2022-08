Villar Perosa, 4 ago. -(Adnkronos) - Dopo due anni la Juventus torna a Villar Perosa per la classica amichevole in famiglia tra la squadra 'A' e l'Under 23. Dopo l'assenza dovuta alle limitazioni del Covid grande entusiasmo all'arrivo dei giocatori. In campo la squadra di Allegri vince 2-0 grazie alle reti di Locatelli e Bonucci nel primo tempo. Dopo 4 minuti nella ripresa arriva la tradizionale invasione di campo con cui si chiude la sfida. All'uscita dal campo capitan Bonucci regala la sua maglia a Beppe Furino, storica bandiera bianconera, a bordo campo su una sedia a rotelle. Tanti applausi per Paul Pogba, presente a bordo campo, dopo l'infortunio nella tournée americana e la decisione dei giorni scorsi di gestirlo con una terapia conservativa.