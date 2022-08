Genova, 22 ago. - (Adnkronos) - La Juventus frena già alla seconda giornata di Serie A. I bianconeri non vanno oltre ad un pareggio per 0-0 a Marassi contro la Sampdoria al termine di un match equilibrato e con occasioni da tutte e due le parti. Un risultato giusto che accontenta soprattutto i blucerchiati che conquistano il primo punto in campionato, mentre la squadra di Allegri sale a quota 4, a -2 dalle leader Napoli, Inter e Roma. Meglio i padroni di casa nel primo tempo con una traversa colpita da Leris. Nella ripresa la Juve ci prova e l’occasione più ghiotta capita a Kostic nel recupero, sul quale è pronto l'ex Audero.

Nella prima frazione la squadra bianconera fatica ad arrivare dalle parti del portiere avversario, complice la pesante assenza del suo uomo di maggiore qualità: Di Maria. I centrocampisti, Rabiot e McKennie, non accompagnano l'azione, Locatelli fatica in cabina di regia e i soli tre palloni toccati da Vlahovic nei primi quarantacinque minuti sono emblematici delle difficoltà degli ospiti. In più Cuadrado al 15' si mangia un gol per egoismo e per troppa confidenza. Giocano meglio i ragazzi di Giampaolo che tengono in mano il pallino del gioco e vanno vicini al vantaggio con Leris, servito da Sabiri: Perin salva deviando la palla sulla traversa.

Nella ripresa fuori Alex Sandro e dentro De Sciglio e, poco dopo il quarto d'ora McKennie esce per Miretti, la mediana della Juve cambia passo mentre per la Samp è girandola di cambi. I blucerchiati vanno in difficoltà fisica, la Juventus cresce. Al 20' assist di Vlahovic per Rabiot che va in gol ma l'arbitro annulla per fuorigioco millimetrico del serbo. Allegri prova a riempire l'area inserendo Kean al 32' per Cuadrado per tentare di trovare il gol che invece non arriva. Nel finale due ghiotte opportunità con Quagliarella che manda fuori di un soffio e Kostic sul quale si supera Audero. Sipario.