Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - L'attaccante della Lazio Ciro Immobile è stato sostituito per un infortunio al 29' del primo tempo del match con l'Udinese, valido per la decima giornata di Serie A e in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. Il numero 17 biancoceleste ha accusato un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra: al suo posto è entrato Pedro.