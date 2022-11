Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile ha riportato, durante l’allenamento odierno, un affaticamento a carico della coscia destra. Il calciatore per tale motivo è stato posto a riposo precauzionale e sottoposto a trattamento specifico". Così la Lazio in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Ciro Immobile che sarà costretto a saltare il big match di domani sera all'Allianz Stadium contro la Juventus.