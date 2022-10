Roma, 30 ott. - (Adnkronos) - Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic non ci sarà nel derby contro la Roma. Il 27enne serbo, diffidato, inizia in panchina il match contro la Salernitana, subentra al 64' e dopo 9 minuti subisce l'ammonizione. Un giallo pesantissimo che lo costringerà a saltare la stracittadina contro i giallorossi in programma domenica prossima alle ore 18.