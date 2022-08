Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma-Cremonese, posticipo della seconda giornata di Serie A, in programma alle 18.30 allo stadio Olimpico di Roma. Mourinho conferma l'11 iniziale di Salerno, Alvini fa esordire Lochoshvili. Queste le formazioni ufficiali.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham All. Mourinho.

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. A disp.: Saro, Sarr, Vasquez, Baez, Ciofani, Buonaiuto, Di Carmine, Bianchetti, Sernicola, Acella, Quagliata, Ndiaye, Milanese, Tsadjout. All. Alvini.